Си Цзиньпин заявил о готовности Китая устранять разногласия в отношениях с Индией

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Индией и готовность устранять разногласия с Нью-Дели при новоизбранном президенте этой страны Драупади Мурму. Об этом сообщил китайский МИД, передает ТАСС.

Как отмечается в поздравительной телеграмме, которую китайский лидер направил Мурму в связи с ее избранием на должность главы государства, он готов объединить с ней усилия ради укрепления политического доверия, углубления прагматического сотрудничества и устранения разногласий между странами подобающим образом.

Си Цзиньпина выразил надежду, что китайско-индийские отношения будут развиваться в «правильном русле».

«Гармоничное развитие сотрудничества Пекина и Нью-Дели соответствует интересам наших стран и их народов», — сказал он.

По словам китайского председателя, его страна рассматривает Индию как дружественного соседа.

Ранее Bloomberg писало, что Китай столкнулся с проблемами закупки нефти из России из-за Индии.