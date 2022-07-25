Драупади Мурму приняла присягу в качестве нового президента Индии

Драупади Мурму приняла присягу в качестве 15-го президента Индии, сообщает газета «Известия».

«Мне посчастливилось занять этот пост в год 75-летия независимости. Нам придется активизировать наши усилия, чтобы оправдать надежды, которые наши борцы за свободу возлагали на граждан независимой Индии», — цитирует ее The Indian Express.

Присягу принимал председатель верховного суда Нуталапати Рамана. Также на церемонии присутствовали премьер-министр Нарендра Моди и уходящий глава государства Рам Натх Ковинд.