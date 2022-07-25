Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие разных высокотехнологичных направлений

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство критически значимых технологий. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Андрей Белоусов будет заниматься развитием высокоскоростных транспортных средств, Виктория Абрамченко будет отвечать за создание систем мониторинга окружающей среды, развитие агропрома и предотвращения ЧС.

Татьяне Голиковой предстоит курировать разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности, а Денису Мантурову предоставлены технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

Александр Новак будет курировать разработки в сфере атомной и водородной энергетики, декарбонизации, интеллектуальной энергосистемы.

Марат Хуснуллин назначен ответственным за создание технологий предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.

Дмитрия Чернышенко обязали следить за развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием софта.

18 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину взять на особый контроль реализацию высокотехнологичных проектов.