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В Китае задержали женщину, которая молилась за души японских военных преступников

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Thomas Peter/Reuters

Полиция в китайском городе Нанкин задержала женщину, которая, по утверждениям властей, делала подношения душам японских военных преступников в местном буддийском храме. Об этом пишет газета The South China Morning Post.

В заявлении городских властей говорится, что 31-летняя задержанная по имени У Апин призналась, что была глубоко обеспокоена жестокостью японского вторжения в Китай во время Японо-китайской войны, и пришла к выводу, что поклонение военным преступникам облегчит ее душевные страдания.

Женщину задержали после того, как в китайской социальной сети Weibo опубликовали фото мемориальных досок в городском храме Сюаньцзан с именами четырех японских военных преступников, участвовавших в Нанкинской резне — одном из самых кровопролитных эпизодов Японо-китайской войны, который унес по меньшей мере 300 тыс. жизней китайцев.

Следователи также обнаружили, что с 2017 года женщина трижды попадала в больницу из-за бессонницы и тревожного расстройства. Она принимала седативные и снотворные препараты.

Ранее в Японии не исключили вероятность проведения Китаем десантной операции на Тайване.

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