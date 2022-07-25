Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-футболист Мостовой: Федотов обязан был взять с собой... 10:27
Поставки газа по «Северному потоку» сократились... 10:26
Замглавы МИД Ирана: Тегеран и Москва работают над созданием... 10:23
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
В России могут запретить списывать прожиточный минимум... 10:22
«Ъ»: у банков могут начаться трудности при загрузке... 10:22
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ДНР заявили об очередях на выезд с Украины на территории союзных сил

close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Люди могут проводить в очередях на выезд с Украины на подконтрольные союзным силам территории более десяти часов, желающих выехать очень много, заявил в эфире Первого канала заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, в Запорожской области через пункт перехода между Украиной и территорией, которая уже не контролируется украинскими властями, проходят люди с Украины, которые живут не только в Запорожской и Херсонской областях, но также в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Люди возвращаются. Очереди очень большие. В некоторые дни десять часов — это минимум — люди стоят, чтобы перейти, иногда сутками. Но люди стоят, идут на эти лишения, чтобы попасть, вернуться домой», — сказал Басурин.

По его словам, некоторые из выезжающих едут к родственникам, чтобы «переждать». «Люди стараются убежать от того беспредела, который есть на Украине. Часть людей сюда приезжает к родным и близким», — сказал он.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в ЕС остаются около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн вернулись домой.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+