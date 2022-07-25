В ДНР заявили об очередях на выезд с Украины на территории союзных сил

Люди могут проводить в очередях на выезд с Украины на подконтрольные союзным силам территории более десяти часов, желающих выехать очень много, заявил в эфире Первого канала заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, в Запорожской области через пункт перехода между Украиной и территорией, которая уже не контролируется украинскими властями, проходят люди с Украины, которые живут не только в Запорожской и Херсонской областях, но также в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Люди возвращаются. Очереди очень большие. В некоторые дни десять часов — это минимум — люди стоят, чтобы перейти, иногда сутками. Но люди стоят, идут на эти лишения, чтобы попасть, вернуться домой», — сказал Басурин.

По его словам, некоторые из выезжающих едут к родственникам, чтобы «переждать». «Люди стараются убежать от того беспредела, который есть на Украине. Часть людей сюда приезжает к родным и близким», — сказал он.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в ЕС остаются около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн вернулись домой.