Во Львовской области ликвидировали обучение в школах на русском

В школах Львовской области Украины больше не будет классов с русским языком обучения. Об этом заявил советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик, передает ТАСС.

«Классов с русским языком больше не будет в школах Львовской области», — заверил Радик. По его словам, в 2021 году обучение на русском языке велось в трех школах Львова в третьих и четвертых классах.

После начала спецоперации на Украине стали активнее проводить политику дерусификации. Например, в Одесской и Харьковской областях уже ввели полный запрет на преподавание русского языка в школах.

Ранее также сообщалось, что член исполкома горсовета Николаева Екатерина Стоколяс заявила, что в городских школах с 1 сентября 2022 года вводится запрет на использование русского языка.