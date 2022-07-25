Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы

Глава МИД России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Конго заявил об отсутствии каких-либо препятствий для экспорта зерна из порта Одессы, передает РИА «Новости».

«Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта, и целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун», — сказал министр.

По его словам, такие ракеты транспортировали туда для того, чтобы создавать угрозы для Черноморского флота РФ. При этом дипломат отметил, что эти «Гарпуны» теперь «нам угроз не представляют».

Также он указал, что эксперты подтвердили то, что зерновой терминал порта Одессы расположен на значительном удалении от военной части, «никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует», и российская сторона их не создавала.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по военному катеру в порту Одессы и складу американских ракет Harpoon.

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины по Черному морю. Также было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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