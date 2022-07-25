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Президент Германии Штайнмайер задумался о готовности Европы нести издержки

Европа должна быть сплоченной на фоне проведения российской спецоперации на Украине, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, континент возвращается к временам обоюдного разделения Востока и Запада.

«Молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», - цитирует президента НСН.

Он также отметил, что спецоперация РФ является «войной против единства Европы». Штайнмайер не уверен, что все страны Европы готовы нести связанные со спецоперацией издержки.

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