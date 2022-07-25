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МИД Польши отказался от участия в мероприятиях с дипломатами России и Белоруссии

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eadaily.com

Представители Министерства иностранных дел Польши больше не будут участвовать во встречах и мероприятиях, на которых присутствуют дипломаты из России или Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, передает Polskie Radio 24.

«Мы приняли такое решение, потому что это базовый элемент нашей политики в связи с российской агрессией. Мы считаем, что Россия должна быть крайне, максимально изолирована от всех международных форумов и форматов, в которых она может выступать», — сказал польский дипломат. Белоруссия же, по мнению Варшавы, поддерживает Москву по Украине.

Яблонский объяснил, что Польша ставит целью не допустить, чтобы к России относились как к нормальному партнеру в международных отношениях, так как она, с их точки зрения, «совершает акты международного терроризма».

Ранее глава польской нефтеперерабатывающей компании PNK Orlen Даниэль Обайтек заявил, что считает установление фиксированной цены на топливо из России «возвращением коммунизма».

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