Бывшему президенту Польши Валенсе усилили охрану

Власти Польши усилили охрану бывшего президента страны и создателя профсоюза «Солидарность» Леха Валенсы, сообщает газета Super Express.

Как утверждает издание, Валенсу постоянно сопровождают два охранника, хотя еще несколько недель назад у него был только один телохранитель.

Охрана политика, как объясняется в публикации, была усилена после угроз, которые якобы поступали в его адрес из России. По этим данным, они появились после его интервью газете Le Figaro, в котором Валенса предлагал уменьшить население РФ до 50 млн человек.

Как сообщил Super Express сын бывшего президента Ярослав, охрану Валенсе выделили по инициативе правящей в Польше партии «Закон и справедливость».

После интервью Валенсы официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила его с серийным убийцей Андреем Чикатило.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Валенсы не повлияют на суверенитет России.