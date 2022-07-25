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Миграционная служба Украины обозначила как недействительный паспорт Коломойского

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Государственная миграционная служба Украины обозначила паспорт олигарха, предпринимателя Игоря Коломойского как недействительный. Об этом пишет украинское издание «Цензор.НЕТ», ссылаясь на информацию из базы ведомства.

Как указало СМИ, паспортные данные бизнесмена есть в архивных протоколах заседаний собрания акционеров Приватбанка. При попытке проверить их в базе службы система выдает ответ, что паспорт обозначен как недействительный.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал в своих социальных сетях фотографию якобы секретного указа президента Украины Владимира Зеленского о лишении десяти человек, в том числе олигарха Игоря Коломойского, гражданства страны. В документе якобы указаны еще девять фамилий, включая сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадима Рабиновича и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

До этого СМИ писали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства Коломойского и Корбана.

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