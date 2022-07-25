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В Мосгордуме не поддержали «хайповую» идею о переименовании Киевского вокзала

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Руководители фракций «Моя Москва» и «Справедливая Россия» в Мосгордуме выступили против переименования Киевского вокзала. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это как-то очень конъюнктурно, на хайпе, не думая о будущем наших братских, несмотря ни на что, народов. «Все пройдет, пройдет и это…», все вернется на круги своя, и мы, верю, вновь выстроим добрососедские отношения. Грустно, что «взбесившаяся топонимика» — неуместные переименования исторических названий — стали массовой эпидемией», — сказала руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева.

Депутат напомнила, что рядом с Киевским вокзалом находятся три одноименные станции метро, площадь, гостиница, улица, памятник Лесе Украинке, Украинский бульвар и набережная Тараса Шевченко.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме Магомед Яндиев также считает, что для смены названия Киевского вокзала нет причин, так как он стал уже историческим термином.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве, предложив вернуть историческое название — Брянский вокзал.

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