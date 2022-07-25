Постпред Украины Макеев призвал ЕС не давать визы россиянам, поддерживающим спецоперацию

Постпред Украины при ЕС Алексей Макеев заявил, что страны Евросоюза должны отказывать россиянам, поддерживающим специальную военную операцию, в получении визы, а также запретить им посещать территорию ЕС, сообщает ТАСС.

По его словам, киевские власти считают, что вопрос о поддержке спецоперации РФ на Украине должен быть включен в анкету, заполняемую при оформлении шенгенской визы.

«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну, — и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, — они не должны иметь доступа к свободному миру», — подчеркнул посол.

Анкета, как отмечают на Украине, должна включать вопросы об отношении человека к спецоперации и о том, есть ли у него «родственники, совершившие военные преступления».

Макеев считает, что таким образом Евросоюз заставит российских граждан «критически относиться» к спецоперации и «оказывать давление на российское правительство».

Ранее самые крупные парламентские партии в Финляндии выступили за то, чтобы выдача туристических виз российским гражданам была приостановлена.