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Глава МИД Румынии Адреску назвал взгляды премьера Венгрии Орбана «неадекватными»

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Bernadett Szabo/Reuters

Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску в эфире телеканала Digi 24 раскритиковал недавнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что Бухарест не разделяет «неадекватные взгляды», которые затрагивают европейскую солидарность и поддержку Украины, передает РИА «Новости».

Адреску отметил, что каждое государство определяет свои позиции по международным вопросам так, как считает нужным, но подчеркнул, что его страна не согласна с мнением венгерских властей.

«Как известно, Румыния не разделяет этих неадекватных взглядов, от которых мы явно дистанцируемся, поскольку они затрагивают европейскую солидарность в отношении акции в поддержку Украины», — сказал он.

Глава МИД Румынии считает, что Орбан повторил мнения, которые были ранее озвучены официальными лицами Венгрии.

«Прискорбно, что такие идеи распространяются с территории Румынии в сложном глобальном контексте, с которым всем приходится сталкиваться», — отметил Адреску.

Ранее Виктор Орбан заявил, что поставки современного вооружения Украине только затягивают конфликт. После этого в МИД Украины премьера Венгрии обвинили в российской пропаганде.

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