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Джонсон заявил о нежелании уходить с поста лидеров консерваторов

Telegraph: Джонсон не хочет покидать пост лидера консерваторов до следующих выборов

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Frank Augstein/AP

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в частном разговоре о нежелании покидать пост лидера Консервативной партии до следующих выборов. Об этом пишет газета Telegraph.

Как сообщает издание, Джонсон в ходе беседы с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом признался, что «стер бы все», что мешает ему оставаться премьер-министром.

«Он хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии... Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы выиграл выборы, и я с ним согласился», — рассказал лорд Краддас газете.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в канцелярии британского премьера написала, что Джонсон намерен вернуться на пост главы правительства страны в будущем.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля после череды скандалов, связанных с его именем. Последний касался члена правительства Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Он был протеже Джонсона в партии консерваторов. На фоне этого скандала в отставку подали несколько десятков членов правительства.

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