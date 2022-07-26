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Глава ГУР Минобороны Украины возглавит комитет по вопросам разведки при Зеленском

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gur.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при президенте Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Руководитель Главного управления разведки Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при президенте», — заявил Зеленский.

В публикации отмечается, что Буданов занял пост главы ГУР в августе 2020 года.

Ранее Буданов заявил в интервью британской газете Financial Times, что на подконтрольных России территориях «проходят и будут проводиться» теракты и диверсии.

«Они (атаки и диверсии) были и будут проводиться в России и во многих других местах», — сказал Буданов, отвечая на вопрос журналиста, стоит ли за упомянутым происшествием украинские власти.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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