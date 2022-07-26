Трасс: Британия должна избежать ошибок с Китаем, которые совершила с Россией

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страна не должна повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией. Об этом она сообщила во время дебатов с другим кандидатом в премьеры Великобритании Риши Сунаком, передает ТАСС.

По ее словам, Британия должна учиться на чужих ошибках в отношениях с РФ и не становиться зависимой от энергоресурсов Москвы.

Ранее Трасс заявила, что не готова к тому, чтобы королевство открыто вмешивалось в конфликт на Украине, и не считает правильным направлять ВМС королевства в Черное море для сопровождения судов с зерном.

По ее словам, она не готова, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт. Она добавила, что задействовать ВМС Великобритании в Черном море было бы неправильно.

До этого бывший министр финансов и кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании.