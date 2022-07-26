AP: Евросоюзу не удалось прийти к компромиссу в вопросе сокращения потребления газа

Агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС утверждает, что посланники стран Европейского союза не смогли прийти к единому мнению о сокращении потребления газа на 15%, предложенном Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что «этот вопрос по-прежнему находится в работе».

Он добавил, что посланники государств Евросоюза рассматривали идею, чтобы ограничить полномочия Еврокомиссии, которая хочет выдвинуть требование о сокращении потребления природного газа на 15% без согласия стран ЕС, но дипломаты ЕК еще не пришли к единому мнению по данному решению.

Ранее Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Впоследствии в Испании начали готовить план экспорта газа в Европу, чтобы избежать сокращения его потребления.