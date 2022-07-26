Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Представители США провели встречу с талибами* в Ташкенте 09:28
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил Дембеле... 09:28
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
SCMP: Китай введет бесполетную зону над Тайванем, если Пелоси... 09:15
«Ъ» сообщил, что в больницах России кончился... 09:13
CNN: в Белом доме предупредили спикера Пелоси о рисках... 09:03
Ученые нашли ген, позволяющий наращивать мышцы без тренировок 09:02
Жители Германии настроились на долгий экономический кризис 08:57
В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить... 08:57
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Пушков назвал президента Санду реальной угрозой Молдавии

close
100%
Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что намерения президента Молдавии Майи Санду превратить страну в провинцию Румынии является реальной угрозой для республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути», — написал Пушков.

Ранее Санду в ходе состоявшихся в конце июня переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявила об отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья.

В конце июня приднестровский лидер Вадим Красносельский назвал обвинения в адрес Приднестровья о подготовке военного удара по территории Украины, которые озвучивают журналисты и комментируют политики из Молдавии и с Украины, ложными, провокационными и необоснованными. Он также обратил внимание, что скрыть подобного рода подготовку невозможно.

Президент Украины позднее заявил о мелких провокациях со стороны Приднестровья.

В конце апреля — начале мая 2022 года в Приднестровье прогремели несколько взрывов. Власти непризнанной республики обвиняют в терактах Украину, Киев же перекладывает ответственность на Москву.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+