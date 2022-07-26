За принятие новой конституции Туниса проголосовали 92,3% участников референдума

Более 92% участников республиканского референдума проголосовали за принятие новой конституции Туниса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты экзитпола.

За проект новой конституции проголосовали 92,3% граждан.

30 июня был обнародован новый проект конституцию в редакции президента. Глава консультативного комитета по разработке документа Садок Белаид считает, что в нем есть «неприемлемые главы» в тексте, которые позволят президенту страны установить «диктаторский режим».

Ряд политических деятелей заявили, что президент Туниса Каис Саид исключил из предложенной Садоком Белаидом конституции все положения, ограничивающие полномочия главы государства, и ослабил роль парламента и судебных органов.

Ранее власти Узбекистана отказались от изменений конституции страны в части суверенитета Республики Каракалпакстан после массовых беспорядков в регионе. За субъектом сохранится автономия, а также право на выход из государства. При этом протесты в регионе были подавлены силовым путем, погибли минимум 18 человек. Удастся ли Ташкенту с помощью уступок избежать распада страны — в материале «Газеты.Ru».