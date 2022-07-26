Глава МИД Венгрии: предложение ЕК снизить потребление газа на 15% «неосуществимо»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% «практически неосуществимо». Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«В случае Венгрии — да в случае любой страны — что это значит? Каждому надо на 15% меньше (потреблять газа)? Промышленным потребителям? Собственникам квартир? Домовладельцам?» — задался вопросом Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что правительство республики хотело бы, чтобы поставляемые туда из Российской Федерации объемы природного газа были увеличены.

По словам венгерского министра, правительство республики уполномочило его вести переговоры по этому вопросу, поэтому он прибыл в Москву.

Сийярто также подчеркнул, что в текущей международной обстановке самым главным для Венгрии является вопрос обеспечения энергобезопасности страны.