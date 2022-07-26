МИД РФ: Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Иван Волынкин заявил, что Россия и почти 20 стран ведут переговоры об упрощении визового режима. Об этом сообщает ТАСС.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — заявил дипломат.

Ранее Волынкин заявил, что ведомство анализирует последствия введения визового режима для въезда россиян на Украину, но аналогичного решения для украинцев Москва пока не принимала.

По его словам, российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну.

До этого руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни один гражданин Российской Федерации не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима.

Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Казани.