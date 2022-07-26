У почетного императора Японии Акихито диагностировали сердечную недостаточность

У почетного императора Японии Акихито, удалившегося на покой в 2019 году, диагностировали сердечную недостаточность, сообщает агентство Kyodo.

По данным управления императорского двора, врачи из госпиталя Университета Токио, которые проводили обследование Акихито, обнаружили патологию вовремя и назначили отставному монарху лекарства. Акихито принимал препараты с июня, и по данным врачей с тех пор его состояние улучшилось.

Тем не менее, телеканал Fuji со ссылкой на источники в госпитале Университета Токио сообщает, что у Акихито после рентгенографии грудной клетки врачи обнаружили скопление жидкости в плевральной полости.

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