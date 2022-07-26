Сторонники консерваторов отдали победу на дебатах в Британии главе МИД Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, по мнению сторонников Консервативной партии, выиграла первые дебаты финалистов на пост лидера партии и правительства у бывшего министра финансов Риши Сунака. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что опрос компании Opinium среди всех зрителей дебатов не выявил однозначного лидера — 39% отдали победу Сунаку, а 38% — Трасс. При этом иные данные среди электората консерваторов, которые отдали победу Трасс за явным перевесом — 47% против 38%.

Ранее сообщалось, что Трасс пообещала бороться с китайской компанией TikTok и призвала не повторять ошибок в отношениях с Пекином, которые Лондон совершил с Москвой. Сунак также планирует на новом посту ограничить влияние Китая в Соединенном Королевстве.