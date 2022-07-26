В МИД РФ заявили о провале «крестового похода» Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад провалил свой «крестовый поход», направленный на изоляцию Российской Федерации от остального мира. Об этом она сказала в эфире телеканала «Соловьев Live».

По ее словам, когда политики в Вашингтоне узнали, что глава МИД РФ Сергей Лавров отправится в турне по странам Африки, они начали «оббегать» разные страны и просить не фотографировать российского дипломата и не фотографироваться с ними.

«Вот это уровень так называемой «изоляции». На изоляцию сейчас брошены... информационные войска: все виды пресс-секретарей, Белый дом, госдепартамент, спецкоординаторы... Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны», — высказала мнение Захарова.

Она добавила, что теперь Соединенные Штаты пытаются «залатать информационные дыры», чтобы туда не просочился свет от того, «Россия все равно продолжает светить, сиять, заниматься своими делами, просвещать, идти своим путем».

Ранее журналист National Interest Марк Епископос заявил, что кампания Запада по изоляции России провалилась, в том числе потому, что Иран и Китай поддерживают российскую версию конфликта на Украине.