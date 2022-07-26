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Бывший канцлер Германии Шредер приехал в Москву

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Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал на несколько дней отпуска в Москву. Об этом сообщает BILD.

«Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — красивый город», — пояснил Шредер корреспонденту.

Известно, что экс-глава правительства добирался в российскую столицу через Баку, был в самолете без охраны и пил красное вино.

19 мая бундестаг лишил бывшего канцлера части привилегий, положенных экс-главам правительства, — офиса в парламенте и сотрудников. При этом за 78-летним Шредером сохранили право на ежемесячную пенсию и охрану.

Ранее сообщалось, что Шредера могут исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по суду из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным и работы на российские компании.

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