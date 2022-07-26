Трамп потеряет $103 млн, если выдвинется в президенты

Как только экс-президент США Дональд Трамп объявит о своем участии в предвыборной гонке, он потеряет доступ к $103 млн, которые он контролирует в качестве главы комитета политических действий «Спасти Америку». Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ограничение на доступ к этой сумме диктуются федеральным законом. Отмечается, что Трамп сможет взять всего лишь $5000 из этих средств на нужды предвыборной кампании.

В то же время выдвижение экс-президента, пишет Bloomberg, могло бы побудить его многолетних спонсоров «наполнить казну его предвыборной кампании».

«Трамп показал, что может быстро собирать деньги: через три недели после поражения на выборах 2020 года, он присоединился к Национальному комитету Республиканской партии, чтобы собрать $207,5 млн долларов, ложно заявив, что массовые мошенничества привели к его поражению», — пишут авторы материала.

Обозреватель The New York Times Чарльз Блоу ранее заявил, что политическая система США и само существование страны окажутся под угрозой, если бывший американский президент Дональд Трамп не предстанет перед судом за события вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года.