Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Италии оценили возможность коллапса экономики России 08:00
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Трамп потеряет $103 млн, если выдвинется в президенты

close
100%
Octavio Jones/Reuters

Как только экс-президент США Дональд Трамп объявит о своем участии в предвыборной гонке, он потеряет доступ к $103 млн, которые он контролирует в качестве главы комитета политических действий «Спасти Америку». Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ограничение на доступ к этой сумме диктуются федеральным законом. Отмечается, что Трамп сможет взять всего лишь $5000 из этих средств на нужды предвыборной кампании.

В то же время выдвижение экс-президента, пишет Bloomberg, могло бы побудить его многолетних спонсоров «наполнить казну его предвыборной кампании».

«Трамп показал, что может быстро собирать деньги: через три недели после поражения на выборах 2020 года, он присоединился к Национальному комитету Республиканской партии, чтобы собрать $207,5 млн долларов, ложно заявив, что массовые мошенничества привели к его поражению», — пишут авторы материала.

Обозреватель The New York Times Чарльз Блоу ранее заявил, что политическая система США и само существование страны окажутся под угрозой, если бывший американский президент Дональд Трамп не предстанет перед судом за события вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+