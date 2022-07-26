Посол РФ Маслов заявил, что отношения России и Греции разрушены политикой Афин

Двусторонние отношения Российской Федерации и Греции разрушены политикой Афин. Об этом заявил российский посол в Греции Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, отношения двух стран испорчены с конца февраля, и теперь их больше нет. Афины и Москва перестали сотрудничать, делиться контактами, «в считанные дни обнулились наработки», проделанные за многие десятилетия, отметил Маслов.

Ранее послу Греции в Москве Екатерине Насике выразили решительный протест из-за «конфронтационного курса властей страны в отношении России». Как указали в МИД РФ, восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней.

Греция в апреле выслала 12 сотрудников посольства РФ в Афинах и генконсульства в Салониках.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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