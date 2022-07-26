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Азербайджан сформировал комиссию для мирных переговоров с Арменией

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Азербайджан сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного договора с Арменией и ждет аналогичного шага от Еревана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что Алиев назвал проведение в Тбилиси встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении первым шагом к диалогу о мирном договоре между двумя странами. Представитель Вашингтона заверил, что США поддерживают нормализацию отношений между Баку и Ереваном и готовы помочь с открытием транспортного сообщения и коммуникаций.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. 9 ноября 2020 года при посредничестве Москвы было подписано соглашение о прекращении огня, в результате которого Азербайджан сохранил территориальные приобретения в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что Армения выведет оставшиеся в Нагорном Карабахе подразделения к сентябрю, а безопасность региона будут обеспечивать местная армия обороны и российские миротворцы.

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