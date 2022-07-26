В Казахстане распродают стратегический запас тушенки

Комитет по государственным материальным резервам МЧС Казахстана выставил на продажу почти 300 тыс. банок тушенки. Об этом сообщает издание Orda.

По данным СМИ, консервную продукцию разделили на три лота по 2,5 тыс., 97 тыс. и почти 200 тыс. банок.

Консервы произвели на «Орском мясокомбинате» в России. Из 200 тыс. банок, закупленных в 2020 году, использовали только 124 тыс. По всей видимости, пишет Orda, оставшаяся тушенка простаивала на складах, поэтому ее решили распродать.

Ранее стало известно, что Казахстан за период с января по май поставил в страны Европейского союза 1,5 млн т угля, что почти в два раза больше по сравнению со всем 2021 годом.

Если в январе и феврале объемы поставок составляли около 140–200 тыс. т, то после начала специальной военной операции на Украине ежемесячно Казахстан направляет в европейские государства 300–400 тыс. т. При этом в апреле-мае 2021 года экспорт казахстанского угля в ЕС составлял лишь 60–70 тыс. т.