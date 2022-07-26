За новую конституцию Туниса проголосовали почти единогласно

За новую конституцию Туниса проголосовало 92,3% участников республиканского референдума. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, сообщает Life.ru.

Референдум по проекту новой конституции состоялся 25 июля.

Такие цифры в эфире озвучил генеральный директор тунисского центра изучения общественного мнения Sigma Conseil Хасан аз-Заркони. Он уточнил, что явка составила 25%. Чуть больший показатель приводит Высшая независимая избирательная комиссия Туниса, по её данным в голосовании приняло участие 27,5% избирателей.

Новая конституция наделяет главу государства большими полномочиями. Он будет главнокомандующим вооружёнными силами, а также главой исполнительной власти.