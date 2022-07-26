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Делегация США посетит Соломоновы острова, заключившие союз с Китаем

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Alex DeCiccio/Wikipedia

Высокопоставленная делегация из США собирается посетить в августе Соломоновы острова, чтобы отметить 80-ю годовщину Битвы за Гуадалканал во время Второй мировой войны, пишет газета The South China Morning Post.

Отмечается, что визит американцев состоится через несколько месяцев после того, как тихоокеанское государство подписало пакт о безопасности с Китаем, вызвавший критику со стороны Вашингтона.

В состав делегации войдут заместитель госсекретаря США Венди Шерман и Кэролайн Кеннеди, чей отец, 35-ый президент США Джон Кеннеди, принимал участие в кампании на Соломоновых островах в качестве лейтенанта ВМС США. Представители США примут участие в мемориальных мероприятиях совместно с японской делегацией.

Госдепартамент США отметил в заявлении, что делегация США «подчеркнет прочные отношения между Соединенными Штатами и Соломоновыми островами», включая недавнее решение вновь открыть посольство США в Хониаре, столице государства.

Визит американской делегации состоится после того, как США анонсировали планы по проведению учения в южной части Тихого океана с использованием военной базы Королевских ВВС Австралии в западной части континента. По данным СМИ, учения направлены на отработку действий по парированию угроз со стороны Китая, который заключил военное соглашение с Соломоновыми островами, расположенными менее чем в 2 тыс. км от побережья Австралии.

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