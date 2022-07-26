Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Полиция отказалась заводить дело на Соловьева после слов о жителях Екатеринбурга

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Московская полиция отказалась заводить уголовное дело против телеведущего Владимира Соловьева после его резких высказываний о жителях Екатеринбурга. Об этом сообщает E1.ru.

Отмечается, что на Соловьева 22 июня пожаловался житель Екатеринбурга Андрей (имя изменено). Он попросил правоохранителей проверить высказывания. По его мнению, телеведущий оскорбил неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду.

Сообщается, что капитан полиции района Ховрино решил отказать в возбуждении уголовного дела на основании проверки материалов Центра «Э» по САО Москвы. «Анализируя материалы проверки, дознание приходит к выводу, что в данном случае отсутствуют признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ. На основании изложенного <…> в возбуждении уголовного дела отказать», — говорится в решении об отказе.

В конце апреля Соловьев назвал город центром «мерзотной либероты». В ответ губернатор региона Евгений Куйвашев призвал его «следить за языком».

Ранее Соловьев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову «поучить разуму» свердловского губернатора.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+