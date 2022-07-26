Глава МИД РФ Лавров встретился с президентом Уганды Мусевени в Энтеббе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Энтеббе с президентом Уганды Йовери Мусевени.

«В Энтеббе состоялась встреча Сергея Лаврова с Президентом Уганды Йовери Мусевени», — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД прибыл в Уганду 25 июля, где провел короткую встречу с главой МИД страны Сэмом Кутесой. Уганда стала третьей африканской страной, которую Лавров посещает в рамках большого африканского турне.

Президент Уганды Йовери Мусевени неоднократно бывал в России. В ходе первого саммита Россия — Африка, который прошел в Сочи в 2019 году, он провел встречу с главой России Владимиром Путиным.

Уганда входит в Содружество наций. Страна граничит на севере с Южным Суданом, на западе — с Демократической Республикой Конго, на юге — с Руандой и Танзанией, на востоке — с Кенией. На юго-востоке омывается озером Виктория.

1 марта 1962 года Великобритания предоставила Уганде самоуправление, а 9 октября 1962 года — полную независимость.

Накануне Лавров посетил Египет и Республику Конго.