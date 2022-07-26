Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Италии оценили возможность коллапса экономики России 08:00
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава МИД РФ Лавров встретился с президентом Уганды Мусевени в Энтеббе

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Энтеббе с президентом Уганды Йовери Мусевени.

«В Энтеббе состоялась встреча Сергея Лаврова с Президентом Уганды Йовери Мусевени», — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД прибыл в Уганду 25 июля, где провел короткую встречу с главой МИД страны Сэмом Кутесой. Уганда стала третьей африканской страной, которую Лавров посещает в рамках большого африканского турне.

Президент Уганды Йовери Мусевени неоднократно бывал в России. В ходе первого саммита Россия — Африка, который прошел в Сочи в 2019 году, он провел встречу с главой России Владимиром Путиным.

Уганда входит в Содружество наций. Страна граничит на севере с Южным Суданом, на западе — с Демократической Республикой Конго, на юге — с Руандой и Танзанией, на востоке — с Кенией. На юго-востоке омывается озером Виктория.

1 марта 1962 года Великобритания предоставила Уганде самоуправление, а 9 октября 1962 года — полную независимость.

Накануне Лавров посетил Египет и Республику Конго.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+