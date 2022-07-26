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Рамзан Кадыров посетил «Город мертвых»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отчитался о поездке на одно из крупнейших погребальных мест на Северном Кавказе — Цой-Педе (Город мертвых). Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Погребальный комплекс располагается в верховьях Малхистинского ущелья, а его постройка, по словам Кадырова, датируется XIV-XVI веками.

«В верховье безумно красивого, чарующего своим великолепием Аргунского ущелья, мы проехали практически до российско-грузинской границы по дороге Итум-Кали - Шатили. К сожалению, участок дороги от нее до грузинского села не достроен. Мы надеемся, что в перспективе будет достигнуто понимание по этому вопросу с грузинской стороной и дорога между Россией и Грузией на чеченском направлении будет построена и открыта», — описал свои впечатления Кадыров.

Кадыров ранее раскритиковал так называемый форум свободных народов России, прошедший в Праге. Он обратил внимание на то, что участники форума выделили 34 страны, которые, по их мнению, могли бы появиться в случае исчезновения Российской Федерации.

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