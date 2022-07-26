В Киргизии возобновили вещание нарушивших правила о госязыке российских телеканалов

В Киргизии возобновилось вещание пяти российских телеканалов. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на начальника отдела лицензионного контроля Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Бектура Ибрагимова.

По словам чиновника, в декабре 2021 года ведомство аннулировало лицензии пяти российских телеканалов — «8 канал», «РТВ Медиа», «НТВ КейДжи», «Домашний» и «ЭмТВ». Причиной стало несоблюдение языковой политики Киргизии, — согласно закону, 50% контента должно быть на государственном языке.

«Эти телеканалы исправили нарушение и вещание возобновлено», — сказал Ибрагимов.

Ранее в Киргизии подготовили законопроект «О государственном языке», который ограничивает использование русского языка в республике. Документ вызвал обеспокоенность у российского посла в Бишкеке Николая Удовиченко.