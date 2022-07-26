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В Венгрии создали совет обороны с особыми полномочиями под руководством Орбана

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Bernadett Szabo/Reuters

Власти Венгрии приняли решение учредить совет обороны с особыми полномочиями, главой станет премьер Виктор Орбан. Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.

«Утром во вторник, 26 июля, был учрежден совет обороны под руководством премьер-министра Виктора Орбана, который <…> станет площадкой для принятия политических решений с особыми полномочиями», — уточняется в материале со ссылкой на представителя Орбана Берталана Хаваши.

По словам пресс-секретаря премьер-министра республики, секретарем нового совета будет главный советник по национальной безопасности.

По словам Хаваши, пришлось сформировать новую группу в связи с «затянувшимся характером конфликта на Украине и последовавшим за ним экономическим кризисом в Европе».

Планируется, что образовавшийся совет в будущем сыграет значимую роль вокруг ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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