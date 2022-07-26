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The Economist: Сомали находится на грани голода

Засуха и продовольственный кризис, вызванный боевыми действиями на Украине, могут в скором времени спровоцировать массовый голод в Сомали, пишет журнал The Economist.

Отмечается, что в настоящее время государство импортирует около 80% продуктов питания, тогда как примерно 7 млн человек (более 40% населения) находятся в постоянном поиске продовольствия. Кроме того, ряд стран и организаций приостановили или урезали донорские выплаты, которые до недавнего времени помогали экономике Сомали удерживаться на плаву.

«Политическая дисфункция и бедность Сомали несут большую часть вины за кризис. Но ответственность лежит и за пределами страны. Учитывая, что Сомали выбрасывает лишь немного больше углекислого газа, чем Андорра, страну вряд ли можно обвинить в изменении климата, которое, по-видимому, делает засухи такого масштаба более частыми. И даже самый ярый сторонник теории заговора не возложил бы на Сомали вину за вторжение России в Украину, вызвавшее глобальный продовольственный кризис», — уверены авторы материала.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что спекуляции западной и украинской пропаганды, что Россия якобы «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны.

Он подчеркнул, что в период пандемии COVID-19 коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, «оттянул» на себя товарные и продовольственные потоки и тем самым ухудшил положение развивающихся стран, зависимых от импорта продуктов питания. Именно тогда начала складываться тяжелая ситуация на продовольственном рынке, а масштабные западные санкции, введенные против России в последние месяцы, лишь обострили эти негативные тенденции, указал Лавров.

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