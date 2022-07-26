«Справедливая Россия» предложила признавать страны спонсорами терроризма за поставки оружия

«Справедливая Россия – За правду» предлагает прекращать или замораживать дипломатические отношения Российской Федерации со странами, которые признаны террористическими государствами, в частности с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект.

Помимо этого, проект закона определяет порядок признания стран террористическими и спонсорами-терроризма.

Так, государства, которые поставляют в террористическую страну вооружение, также признаются террористическими. Перечень государств — спонсоров терроризма, а также принимаемые по отношению к ним меры, должно будет определять правительство РФ.

Предлагается также конфисковать имущество стран, причастных к терроризму, и обратить его в доход Российской Федерации в порядке, установленном кабмином. Эти средства будут направлены на возмещение материального ущерба лицам, пострадавшим от деятельности террористического государства, говорится в тексте законопроекта.

Ранее в Госдуме назвали причину, из-за которой США хотят назвать РФ «страной-террористом».