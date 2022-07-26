Выступающий против однополых браков конгрессмен посетил свадьбу сына-гея

Проголосовавший против закрепления права на заключение однополых браков член Палаты представителей США от Республиканской партии Гленн Томпсон посетил свадьбу своего сына, вышедшего замуж за другого мужчину. Об этом сообщает CNN.

Фотографии со свадьбы они выложили в социальной сети. Издание отмечает, что это произошло всего через три дня после того, как Томпсон проголосовал против инициативы в Конгрессе.

«Конгрессмен и миссис Томпсон были очень рады поприсутствовать и отпраздновать свадьбу своего сына в пятницу вечером, а также поздравить его с началом новой главы в жизни. Томпсоны очень рады принять своего, теперь уже, зятя в семью», — сообщила официальный представитель политика Мэддисон Стоун.

Ранее Палата представителей США закрепила гарантированное судом право на заключение однополых браков в стране 19 июля. В ближайшее время ожидается обсуждение закона в Сенате.