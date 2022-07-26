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Лукашенко заявил о продовольственных диверсиях в Белоруссии

Лукашенко связал неработу комбайнов в Белоруссии с «продовольственной диверсией»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по уборочной кампании заявил о случаях продовольственной диверсии в некоторых районах страны. Его слова передает агентство БЕЛТА.

«Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились: надо из городов пригласить на работу бывших комбайнеров <...>. Причем такое выяснилось при проверке в каждом четвертом хозяйстве. Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти, это продовольственная диверсия. Именно так это будет расцениваться», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в каждом втором из проверенных хозяйств установлены факты нарушения технологических регламентов заготовки кормов, что свидетельствует о низком качестве исполнительской дисциплины.

Лукашенко ранее назвал кондитерские изделия своей слабостью. Это признание он сделал в разговоре с продавцами нового торгового центра «Столица».

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