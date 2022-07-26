СМИ: Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать в производстве Bayraktar

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и ОАЭ выразили желание наладить сотрудничество в производстве беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает Haber7.

Отмечается, что на заседании Центрального исполнительного комитета правящей «Партии справедливости и развития» Эрдоган рассказал о новых клиентах компании Baykar Makina — России и ОАЭ. Так, российский президент Владимир Путин заявил ему, что Россия хотела бы сотрудничать в производстве БПЛА. ОАЭ уже сделали предложение о создании завода компании Baykar Makina. Кроме того, интерес к турецким беспилотникам Bayraktar Akıncı проявляет Саудовская Аравия.

Ранее Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от России и российских энергоносителей. Он также рассказал, что не намерен разрывать отношения ни с Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским.