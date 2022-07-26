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В КПРФ обвинили «Справедливую Россию» в копировании законов Рады

В КПРФ усомнились в правильности законопроекта о признании Украины террористическим государством

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Depositphotos

Пресс-секретарь фракции КПРФ Александр Ющенко заявил «Газете.Ru», что законопроект о признании Украины террористическим государством, анонсированный фракцией «Справедливая Россия — За правду», является попыткой быть на слуху в СМИ. По его словам, подобные законопроекты очень похожи на те, что принимаются в Верховной раде Украины, поэтому «уподобляться ее представителям» — неправильно.

«Со стороны «Справедливой России» зачастую очень бывают такие законопроекты, которые, желание такое, чтобы они там не исполнялись и несли какое-то добро людям, мир и согласие, а какие-то попытки, чтобы он был максимально на слуху в средствах массовой информации и желательно похожи, как сегодня принимают законы в Раде Украины, которые до абсурда доходят, тень на плетень наводят и, соответственно, всех признают преступниками, я имею в виду, даже своих граждан. Понятно, что Украина сегодня в заложниках у этой националистической банды, которую возглавляет в данном Зеленский, в свое время это были Порошенко и Турчинов, которые устроили террор и наших городов, и своих территорий, и Донецкой, Луганской Народных республик, в том числе и своих граждан», — сказал он.

Ющенко отметил, что жители Украины, у которых, согласно законопроекту, необходимо отбирать имущество для возмещения ущерба, являются заложниками «террористической банды». По его словам, многие украинцы поддерживают Россию, поэтому неясно, как поступать с ними в случае принятия инициативы.

«Я знаю там очень много граждан Украины, которые, в том числе, подвергаются репрессиям, избиениям и арестам. Многие наши сторонники в изгнании вынуждены покинуть Украину, но, тем не менее, борются. Есть люди, которые в данном случае максимально морально с нами и ждут, когда наконец будут освобождены территории. Что мы, согласно этому закону, будем с этими людьми делать? Многие имеют, в том числе, квартиру, и в свое время в Крыму, и при этом признают Крым российской территорией и желают освобождения Украины от этой террористической банды, которая засела. Поэтому тут, во-первых, мы должны ознакомиться с законопроектом. Во-вторых, обсудить на фракции. Но в первую очередь мы должны помнить, что жители Украины тоже находятся в заложниках террористической, националистической, бандеровской банды, которая там существует. А уподобляться оголтелым представителям Верховной Рады, мне кажется, не совсем правильный путь. Конечно, мы ознакомимся, посмотрим, обсудим, примем решение. Я не готов сейчас сказать, будем мы это поддерживать или не будем, но у меня сразу на старте такие есть вопросы», — подчеркнул он.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» сообщил в своем Telegram-канале о подготовке законопроекта о признании Украины террористическим государством. По данным РИА «Новости», законопроектом предлагается разрывать дипломатические отношения со странами, признанными террористическими, конфисковывать имущество их граждан для возмещения ущерба, а поставляющие туда оружие страны признавать спонсорами терроризма.

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