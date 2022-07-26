Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Италии оценили возможность коллапса экономики России 08:00
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Президент Турции Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа и встретиться с Путиным

Эрдоган и Путин встретятся 5 августа в Сочи и обсудят зерновой коридор

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа. Об этом сообщает TRT Haber.

По информации издания, визит будет однодневным. Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы России и Турции обсудят конфликт на Украине и другие события в регионе. Также на повестке будет стоять окончательная оценка зернового коридора.

Ранее Эрдоган назвал поведение западных политиков по отношению к Путину неподобающим. Президент Турции добавил, что отношение к российскому лидеру не красит его западных коллег.

Также официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что соглашения по экспорту зерна с Украины, подписанные 22 июля, помогут возобновить переговоры по урегулированию украинского кризиса между Москвой и Киевом. Калын отмечает, что, не согласившись со спецоперацией, страны Запада ввели в отношении России санкции, поэтому в ответ Москва «начала использовать в качестве ответной меры такое оружие, как природный газ против стран, которые ввели ограничения».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+