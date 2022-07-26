В посольстве ФРГ заявили, что не принимали участия в подготовке визита в Москву Шредера

В посольстве ФРГ в Москве заявили, что дипмиссия не была задействована в организации поездки или каких-либо встреч экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, передает РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что слышали о том, что Шредер планирует визит в Москву или, «возможно, уже находится в Москве». Других подробностей в дипмиссии не привели.

26 июля стало известно, что Шредер приехал в Москву на несколько дней, он добирался в российскую столицу через Баку и летел без охраны.

19 мая бундестаг лишил бывшего канцлера части привилегий, положенных экс-главам правительства, — офиса в парламенте и сотрудников. При этом за 78-летним Шредером сохранили право на ежемесячную пенсию и охрану.

Немецкое издание Bild сообщало, что Шредеру грозит исключение из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по суду из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным и работы на российские компании.