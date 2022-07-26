Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что страны ЕС не смогут поддерживать Украину без США

Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что страны Евросоюза, чье население поддерживает Украину больше других, не смогут оказывать Киеву поддержку без участия США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Каллас, Литва, Эстония, Польша и Великобритания не смогут предоставить Украине достаточное количество вооружения и боеприпасов без участия США. Именно в этих странах наиболее сильна поддержка Украины среди населения.

Ранее Москва направила в Вашингтон ноту протеста из-за поставок вооружений НАТО Украине. Российская сторона назвала действия США «усугубляющими ситуацию». Нота была направлена после объявления властей США о передаче Киеву нового пакета военной помощи в размере $800 млн.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что оружие, поставленное Западом на Украину, уже меняет ход конфликта. По его словам, количественные преимущества российской армии «нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью».