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Мишустин призвал добиться быстрого перенаправления сырьевых потоков между западом и востоком

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на стратегической сессии по вопросам энергетики, что Россия в перспективе может объединить единую, ориентированную на Европу газотранспортную систему с другими проектами для возможности быстро менять направления сырьевых поставок с запада на восток и обратно, цитирует ТАСС.

«Например, за счет объединения единой газотранспортной системы, ориентированной на Европу, с проектами «Сила Сибири» и трубопроводом Сахалин—Хабаровск—Владивосток, сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру», — указал глава кабмина.

Он также подчеркнул, что российские власти должны поддерживать развитие проектов в нефтегазохимии и развивать отечественное производство сжиженного природного газа, чтобы повысить мобильность ресурсов и облегчить выход на новые рынки сбыта. Премьер-министр отметил, что нужно укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, расширить газификацию российских регионов. Также, указал Мишустин, России предстоит переориентировать энергоэкспорт на Азию.

Ранее сообщалось, что Россия хочет финансировать газопровод из Нигерии в Марокко и Европу.

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