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Представитель Кремля Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Сочи 5 августа

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Sputnik/Sergei Savostyanov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи, сообщает ТАСС.

Ранее администрация Эрдогана сообщила, что турецкий президент 5 августа планирует прибыть в Сочи с однодневным визитом для встречи с российским коллегой. По информации Анкары, лидеры двух стран должны обсудить двусторонние и региональные вопросы. Также на повестке будет стоять окончательная оценка зернового коридора.

В последний раз Путин и Эрдоган встречалась в Тегеране на полях саммита астанинской «тройки» 19 июля. В Россию президент Турции в последний раз приезжал в сентябре 2021 года, тогда у него также состоялась встреча с российским главой государства в Сочи.

Ранее Эрдоган назвал поведение западных политиков по отношению к президенту России неподобающим. Турецкий лидер заявил, что отношение к российскому лидеру не красит его иностранных коллег, отметив, что какое отношение они к нему покажут, такое и получат в ответ.

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