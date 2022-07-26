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МИД Финляндии: объем отказов в выдаче виз россиянам увеличился в десять раз

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Global Look Press

Глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер заявил финскому агентству STT, что его страна в десять раз чаще стала отказывать в получении виз российским гражданам, сообщает РИА «Новости».

Таннер отметил, что объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам сейчас составляет 12% от поданных заявок.

«Доля отрицательных заявок в России составляет 12%, то есть сейчас отклоняется примерно каждая восьмая. С начала года эта доля увеличилась в десять раз», — сказал он.

По словам Таннера, Финляндия ежедневно получает по тысяче заявлений от жителей России, что составляет 15% от допандемийного уровня.

Представитель МИД подчеркнул, что «текущая мощность» по выдаче виз в данный момент находится на максимуме, но «планов по ее увеличению нет».

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден выразил мнение, что его страна должна ужесточить политику выдачи виз россиянам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ предпримет ответные шаги в случае лишения россиян шенгенской визы.

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