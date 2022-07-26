Украинцы предлагают Зеленскому возобновить переговоры с Россией

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить переговоры с Россией и прийти к соглашению. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Призываю возобновить переговоры с РФ и прийти к мирному согласию для того, чтобы не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины. Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают», — пишет автор петиции.

По его словам, чем дольше длится конфликт, тем больше смертей среди мирного населения страны.

После внесения во вторник петиция набрала 30 голосов из нужных 25 тыс. для рассмотрения президентом.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Лавров подчеркнул, что Москва согласилась на переговоры, когда на ранней стадии специальной военной операции на этом настояла украинская сторона. Он отметил, что «состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле».